Сажистый налёт на внутренней стороне крышек
А с внутренней стороны крышек сажистый налёт.
Мариновала без уксуса, с лимонной кислотой. Банки стояли в холодильнике.
Сам маринад светлый, прозрачный. Вкус маринованных овощей не изменился. После пробы небольшого кусочка расстройства ЖКТ не было.
Начисто налёт с крышки не отмывается, въелся.
Почему образовался этот налёт? Что-то нарушено при приготовлении или у крышек такая реакция?
Можно ли кушать овощи из этих банок?
Сажа на крышке
Налёт
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Читала-читала, все-таки решила немного прокомментировать (хотя я и не специалист большой в вопросах заготовок). Консервированием, сразу оговорюсь, занимаюсь всего лет семь, всегда добавляю некоторое количество уксуса (огурцы и помидоры — строго по рецептам, переданным мне соседками по даче), во все остальное по уксусу (аджики, салаты, соусы) из расчета 1/3 стакана уксуса на 6 литровую кастрюлю. Соль, сахар, чеснок, специи — только по вкусу. Остальные ингредиенты я варьирую, в зависимости от того, что лучше уродилось. .
Банки очень тщательно промываю с пищевой содой в проточной воде, стерилизую над паром 10 мин, крышки покупаю только новые винтовые (может и «правильно» открытые старые можно использовать...). Крышки тоже промываю содой и кипячу 10 мин.
Закрываю изделие, переворачиваю, укрываю (кроме огурцов), потом в холодильник на некоторое время, потом в самое темное и прохладное место на даче!
Никогда, даже при моем непрофессионализме, никакого налета на крышках не было.
До сих пор едим и радуемся