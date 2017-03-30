Сажистый налёт на внутренней стороне крышек

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Kalitka Проверенные рецепты осенних заготовок от журнала "Калитка" Каждый год число рецептов в нашей кулинарной библиотеке прибавляется за счёт благодарных и щедрых читательниц «Калитки». Один из них пришёл из семьи нашего издателя. Хороших рецептов много не бывает! Зимний салатРецепт Надежды Олеговны...

lublu_gotovit Закатываем перец с яблоками - такого вы ещё не пробовали Необычное всегда привлекает внимание. Поэтому если вы хотите удивить своих близких необыкновенным блюдом, присмотритесь к этому рецепту. Перец с яблоками — такого вы еще не видели! Перец с яблоками. Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia...

Exspert в личный журнал 15 рецептов самых необычных заготовок Джем из киви и лимонное варенье, разрыхлитель для теста и загуститель соусов — необычные заготовки помогут разнообразить меню и превратят приготовление пищи в легкое и приятное занятие. Совсем недавно мы с вами говорили о необычных заготовках и...

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