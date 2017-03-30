Сажистый налёт на внутренней стороне крышек

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Открыла пару литровых банок маринованного ассорти: огурцы, томаты, сладкий перец.
А с внутренней стороны крышек сажистый налёт.
Мариновала без уксуса, с лимонной кислотой. Банки стояли в холодильнике.
Сам маринад светлый, прозрачный. Вкус маринованных овощей не изменился. После пробы небольшого кусочка расстройства ЖКТ не было.
Начисто налёт с крышки не отмывается, въелся.

Почему образовался этот налёт? Что-то нарушено при приготовлении или у крышек такая реакция?
Можно ли кушать овощи из этих банок?

сажа на крышке
Сажа на крышке

 налёт
Налёт
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yulduzsadikova Юлдуз и еще 1 человек
Все ответы и комментарии (46)
А у меня такой же налёт на крышках с яблочным вареньем, правда не на всех -первый раз такое… налёт сняла салфеткой с крышек и со стенок банки… Покушали — ничего страшного не случилось… думаю, это от крышек…
Крышки, которые подешевле, идут без спец.покрытия и при соприкосновении с кислой средой быстро окисляются. Крышки, которые подороже (уважающие себя консервные заводы такие заказывают), идут со спец.покрытием изнутри пищевым лаком, который не дает металлу окислится где-то года три.
Светлана, качественные крышки днём с огнём не сыщешь, а всё потому что продавцам не выгодно закупать партии очень дорогих крышек, у них навар меньше. В итоге они закупают крышки дешёвые, а в магазинах делают накрутку и продают втридорога, как самые качественные, а для приличия, чтоб поверили, что крышки хорошие, рядом положат ну уж совсем никудышные В результате берёшь самые дорогие, а они на самом деле....
У меня тоже такое бывало неоднократно. Я заметила несколько причин: первая — это то, что крышки нужно сразу мыть в трех процентном растворе соды. А второе -перед закаткой и после банок нужно очень тщательно протирать влажной ветошью сверху банку. Стала относится к этому с вниманием. И теперь порядок.
У меня тоже такое случается. Объяснить не могу. Опасаюсь, что эта «сажа» попадет в продукт.
Мы обычно стерилизуем банки, а крышки забываем стерилизовать, просто моем. А если их нормально стерилизовать, как банки, то никакого налета никогда не будет.
Наташа, а кипячение крышек считается? А потом ещё и стерилизация содержимого в банках под незавинченными крышками…
Да, крышки я стараюсь прокипятить или в крайнем случае залить крутым кипятком на 10-15 минут, потом они ещё стерилизуются на банках, и никогда нет налета. А вот варенье раскладываю, закрываю крышками, просто помытыми, и часто появляется эта чернота.
Я крышки всегда кипячу, но тоже бывает такой налёт.
Да что Вы. Я всегда кипячу крышки! И тоже был налет. Правильно сказали выше про некачественные крышки.
Никогда не было никаких налетов!
Читала-читала, все-таки решила немного прокомментировать (хотя я и не специалист большой в вопросах заготовок). Консервированием, сразу оговорюсь, занимаюсь всего лет семь, всегда добавляю некоторое количество уксуса (огурцы и помидоры — строго по рецептам, переданным мне соседками по даче), во все остальное по уксусу (аджики, салаты, соусы) из расчета 1/3 стакана уксуса на 6 литровую кастрюлю. Соль, сахар, чеснок, специи — только по вкусу. Остальные ингредиенты я варьирую, в зависимости от того, что лучше уродилось. .
Банки очень тщательно промываю с пищевой содой в проточной воде, стерилизую над паром 10 мин, крышки покупаю только новые винтовые (может и «правильно» открытые старые можно использовать...). Крышки тоже промываю содой и кипячу 10 мин.
Закрываю изделие, переворачиваю, укрываю (кроме огурцов), потом в холодильник на некоторое время, потом в самое темное и прохладное место на даче!
Никогда, даже при моем непрофессионализме, никакого налета на крышках не было.

До сих пор едим и радуемся
До сих пор едим и радуемся
Я делала в автоклаве тушенку под давлением и большой температурой и на крышках сажистый налет Вывод: крышки не качественные!?
Да, у меня такая же история. Тоже недоумевала от всего этого. И все-таки я решила, что это некачественное производство крышек. Для сравнения, если взять крышку далеко прошлых лет, она как новенькая, а сегодняшние просто одноразовые.
У меня всегда чистые крышки и все долго хранится, я покупаю у Мариандии
Никогда не было налета, крышки не кипячу, заливаю кипятком на несколько минут. Где-то читала, что крышки обрабатываются спец. составом и их не нужно кипятить. А крышки сейчас действительно плохие, особенно закручивающиеся, при открывании просто дыры получаются.
Да, согласна! И крышки плохие, и грибок попадает, если их плохо мыть или не кипятить!
Девочки, а это не черная плесень?
Я тоже так думаю.
Нет
Здравствуйте уважаемые читатели! Зашёл сюда как раз по тому же вопросу и опишу свою ситуацию. Занялся автоклавированием консервов, первая партия каши с мясом. В мытую банку укладываются ингредиенты, закатываются прокипечёными крышками, устанавливаются в автоклав и стерилизуются. После достижения температуры 120'C 40 минут выдержки. Т.е. содержимое в принципе стерильно. Крышки использовал не лакированные внутри (серые), такие были в ближайшем магазине их и купил. При открытии консервов в первую неделю были видны местами следы коррозии (ржавчина) на крышках. При открытии следующих банок пролежавших более 8 дней в холодильнике ржавчина не обнаруживалась, но местами был серый рыхлый налёт. Смею предположить, что коим то образом ржавчина преобразовалась в этот самый налёт. При этом консервы съедобные на самом продукте и на банке ничего подозрительного. За соблюдение технологии уверен 100%, но в следующих закатках использую обязательно лакированные с двух сторон крышки. Кто силён в химии что произошло?
плохое качество крышек.черный налет, это закись железа. А при кипячении еще и лак иногда отходит.Перешел на стеклянные крышки, хотя не всегда удобно.

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