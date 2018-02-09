Тыквенная каша с пшеном – традиционная зимняя еда на Украине. Ее готовят во множестве вариантов, чаще сладкую, а часом и соленую – со шкварками или маслом и зеленью. Сдабривают изюмом, ягодами калины, медом, орехами и, конечно, маслом.







Пшено и тыква Пшено и тыква

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идеальное сочетание для нашего здоровья





В последнее время кашу из тыквы варят и с рисом, но вот на Украине готовили всегда именно с пшеном. По своим вкусовым качествам и пищевой ценности рис похож на пшено (не даром его раньше называли «сарацинским пшеном»), однако по химическому составу рис (особенно белый очищенный), несомненно, уступает нашей привычной пшенке. Эта простая крупа обладает воистину целебными свойствами.







Мне хочется написать коротенький обзор тыквенных каш. Это одно из любимых моих блюд, к тому же более здоровую и легкую пищу найти трудно.



Тыквенная каша на завтрак Это сладкая каша, очень сытная, «заряженная» углеводами, растительными белками, витаминами – идеальный завтрак для школьника, студента, офисного работника.





Каша будет полезнее, если вместо сахара добавить мед



Вам понадобится 2/3 стакана пшена

1,5 стакана молока

1 стакан тыквы (натертой на крупную терку)

горсть изюма и нарезанной кураги

4 ч. ложки сахара (или меда)

4 ч. ложки сливочного масла

Приготовление Готовить эту тыквенную кашу удобнее всего порционно – в горшочках или глубоких огнеупорных чашках в духовке. Горшочки ополосните водой. Пшенную крупу старательно промойте на сите, затем залейте кипятком – минут на 10. Также залейте небольшим количеством горячей воды нарезанную курагу с изюмом. После этого все ингредиенты разделите на 4 части и разложите в горшочки. Пшено, сухофрукты и тыкву залейте молоком так, чтобы оно покрывало эти продукты полностью. Кстати, если хотите, чтобы блюдо приготовилось быстрее, вскипятите молоко, пока замачиваются крупа и сухофрукты, и заливайте горячим молоком. Затем к каждой порции добавьте по 1 ч. ложке сахара и сливочного масла. Следите, чтобы горшочки были заполнены чуть больше, чем наполовину, так как в процессе готовки каша увеличится в объеме. Если хотите приготовить кашу с медом – исключите сахар, а мед добавляйте при подаче на стол. Поставьте горшочки на противень и отправляйте в неразогретую духовку на 1 час. Включите печь и доведите температуру до + 190°C . Через полчаса от начала готовки немного уменьшите температуру – до 170°C . При необходимости можно долить молока или воды.

Эта каша вкусная и в теплом, и в холодном виде. Горячей, прямо из печи для завтрака она подходит идеально.





Каша будет полезнее, если вместо сахара добавить мед

Соленая каша с тыквой и пшеном





Тыквенная каша с пшеном может быть и основным блюдом на обед или ужин

Эта каша может служить как гарниром, так и вполне самостоятельным блюдом. Особенно, если вы стремитесь снизить вес или избегаете мясных продуктов. Однозначно, после тарелки каши с тыквой и пшеном голодными вы не останетесь.Тыквенная каша с пшеном может быть и основным блюдом на обед или ужин

Вам понадобится 1 кг тыквенной мякоти

1 стакан пшена

3 стакана молока

соль – по вкусу

2 ст. ложки сливочного масла

1 зубчик чеснока

черный молотый перец – по вкусу

немного рубленой зелени (укроп, лук, петрушка)

Приготовление Удалите семена, волокна из сердцевины и кожуру с тыквы. Порежьте мякоть кубиками 1х1 см. Промойте пшено, удалите черные крупинки и залейте 2 стаканами кипятка. Затем дайте ему постоять в горячей воде около 5 минут. Таким образом наше пшено не будет горьким и сварится быстрее. Доведите молоко до кипения, положите тыкву в молоко, добавьте соль, размешайте и доведите до кипения снова. Теперь добавьте пшено в кастрюлю. Доведите до кипения, размешайте, а затем варите 25-30 минут на медленном огне без крышки, пока каша не приготовится. В конце добавьте измельченный чеснок, молотый черный перец и сливочное масло. Перемешайте, выключите огонь, накройте крышкой и оставьте постоять 5 минут. Подавая, посыпьте каждую порцию рубленой зеленью.



