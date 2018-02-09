Тыквенная каша – пища наша
Пшено и тыква — идеальное сочетание для нашего здоровья
В последнее время кашу из тыквы варят и с рисом, но вот на Украине готовили всегда именно с пшеном. По своим вкусовым качествам и пищевой ценности рис похож на пшено (не даром его раньше называли «сарацинским пшеном»), однако по химическому составу рис (особенно белый очищенный), несомненно, уступает нашей привычной пшенке. Эта простая крупа обладает воистину целебными свойствами.
Мне хочется написать коротенький обзор тыквенных каш. Это одно из любимых моих блюд, к тому же более здоровую и легкую пищу найти трудно.
Тыквенная каша на завтракЭто сладкая каша, очень сытная, «заряженная» углеводами, растительными белками, витаминами – идеальный завтрак для школьника, студента, офисного работника.
Каша будет полезнее, если вместо сахара добавить мед
Вам понадобится
- 2/3 стакана пшена
- 1,5 стакана молока
- 1 стакан тыквы (натертой на крупную терку)
- горсть изюма и нарезанной кураги
- 4 ч. ложки сахара (или меда)
- 4 ч. ложки сливочного масла
Приготовление
- Готовить эту тыквенную кашу удобнее всего порционно – в горшочках или глубоких огнеупорных чашках в духовке.
- Горшочки ополосните водой. Пшенную крупу старательно промойте на сите, затем залейте кипятком – минут на 10.
- Также залейте небольшим количеством горячей воды нарезанную курагу с изюмом.
- После этого все ингредиенты разделите на 4 части и разложите в горшочки.
- Пшено, сухофрукты и тыкву залейте молоком так, чтобы оно покрывало эти продукты полностью. Кстати, если хотите, чтобы блюдо приготовилось быстрее, вскипятите молоко, пока замачиваются крупа и сухофрукты, и заливайте горячим молоком.
- Затем к каждой порции добавьте по 1 ч. ложке сахара и сливочного масла.
- Следите, чтобы горшочки были заполнены чуть больше, чем наполовину, так как в процессе готовки каша увеличится в объеме. Если хотите приготовить кашу с медом – исключите сахар, а мед добавляйте при подаче на стол.
- Поставьте горшочки на противень и отправляйте в неразогретую духовку на 1 час. Включите печь и доведите температуру до +190°C.
- Через полчаса от начала готовки немного уменьшите температуру – до 170°C. При необходимости можно долить молока или воды.
Эта каша вкусная и в теплом, и в холодном виде. Горячей, прямо из печи для завтрака она подходит идеально.
Соленая каша с тыквой и пшеномЭта каша может служить как гарниром, так и вполне самостоятельным блюдом. Особенно, если вы стремитесь снизить вес или избегаете мясных продуктов. Однозначно, после тарелки каши с тыквой и пшеном голодными вы не останетесь.
Тыквенная каша с пшеном может быть и основным блюдом на обед или ужин
Вам понадобится
- 1 кг тыквенной мякоти
- 1 стакан пшена
- 3 стакана молока
- соль – по вкусу
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- черный молотый перец – по вкусу
- немного рубленой зелени (укроп, лук, петрушка)
Приготовление
- Удалите семена, волокна из сердцевины и кожуру с тыквы. Порежьте мякоть кубиками 1х1 см.
- Промойте пшено, удалите черные крупинки и залейте 2 стаканами кипятка. Затем дайте ему постоять в горячей воде около 5 минут. Таким образом наше пшено не будет горьким и сварится быстрее.
- Доведите молоко до кипения, положите тыкву в молоко, добавьте соль, размешайте и доведите до кипения снова.
- Теперь добавьте пшено в кастрюлю.
- Доведите до кипения, размешайте, а затем варите 25-30 минут на медленном огне без крышки, пока каша не приготовится.
- В конце добавьте измельченный чеснок, молотый черный перец и сливочное масло.
- Перемешайте, выключите огонь, накройте крышкой и оставьте постоять 5 минут.
- Подавая, посыпьте каждую порцию рубленой зеленью.
Тыквенная каша-пюреТыквенная каша, приготовленная по этому рецепту, содержит больше тыквы, чем крупы, по текстуре – нежная, мягкая и сливочная. Идеально подходит для малышей.
Каша-пюре — хороший способ заставить ваших детей полюбить тыквенную кашу
Вам понадобится
- 0,5 л молока
- 1 кг тыквенной мякоти
- 1/2 стакана пшена
- 3 ст. ложки сахара
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 1/3 ч. ложки соли
Приготовление
- Тыкву очистите от кожуры, удалите семена и волокна и нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.
- Выложите в кастрюлю с толстым дном, долейте несколько столовых ложек воды и тушите на малом огне до готовности и мягкости тыквы (около получаса).
- В отдельной кастрюле доведите до кипения молоко, добавьте промытое пшено, посолите и варите на слабом огне полчаса или до готовности пшенной крупы.
- Из готовой тыквы сделайте пюре, добавьте разваренное пшено, перемешайте.
- Добавьте сахара и сливочного масла, сколько вам понравится, а затем поставьте еще на 30 минут в духовку (при +150°C).
- Готовую кашу в тарелке можно посыпать сахаром, если получилось несладко, а кто хочет – добавляет сухофрукты или поливает сметаной. Вкусно!
Пшенная каша в тыквенном «горшке»Это старинный деревенский рецепт. Возможно, он появился еще в те времена, когда тыкву использовали в качестве посуды. Моя бабушка готовила такое блюдо в печи. Правда, порционных маленьких тыковок тогда не было, просто брали небольшую тыкву (или половину большой) и готовили кашу на всю семью.
Вам понадобится одна (или несколько) круглых маленьких тыкв для порционной готовки. Также учитывайте, что блюдо может быть как сладким, так и соленым. В сладкую кашу кроме сахара можно добавить горсточку ягод калины или клюквы. В соленую – немного мясных шкварок либо обжаренных кусочков колбасы. Если хотите низкокалорийное блюдо – не добавляйте ничего, кроме соли и небольшой ложечки масла.
Это очень старый и простой рецепт из тыквы с пшеном
Вам понадобится
- небольшая круглая тыква
- 1/3 стакана пшена (или чуть больше)
- 2/3 стакана молока
- 1/3 ч. ложки соли (либо 1 ч. ложка сахара)
- 1 ч. ложка сливочного масла
Приготовление
- Вымойте тыкву, вытрите салфеткой и срежьте с нее верхнюю часть в виде «крышечки».
- Извлеките семена и волокна – внутренняя полость тыквы приблизительно должна иметь объем одного стакана.
- Промойте крупу, обдайте ее кипятком (чтобы устранить горечь), выложите в тыквенный горшочек.
- Добавьте все ингредиенты, которые вы выбрали для готовки: соль (или сахар), масло, ягоды, шкварки и пр. Если готовите без добавок, возьмите крупы немного больше.
- Залейте все молоком, накройте тыкву «крышечкой», немного сдвинув ее в строну, чтобы образовался существенный зазор.
- Поставьте тыкву на противень и отправьте на среднюю полку разогретой до +180°C духовки.
- Готовьте полчаса, затем уменьшите температуру до +150°C и готовьте еще от 40 минут до часа – в зависимости от сорта тыквы (твердости корки и толщины мякоти).
- Готовую тыкву извлеките из печи и дайте ей немного остыть. Она получается мягкой, а пшенная каша разваренной и сливочной на вкус. Тыкву вместе с кашей можно нарезать на кусочки вертикально – как арбуз.
- Если каша сладкая, при подаче можно добавочно посыпать сахаром или полить медом. Соленую кашу можно дополнительно сдобрить кусочком сливочного масла или ложечкой сметаны.
Нарезайте готовую тыкву как арбуз или торт и подавайте кусочками
Всем здоровья и приятного аппетита!
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Комментарии (5)
Спасибо большое за пост. Очень люблю пшенную кашу, а вот с тыквой варить не додумалась Обязательно попробую. Помню из детства бабушкину пшенную кашу с картошкой и обжаренным луком. Вкусно!
Тыквенная каша с пшеном — это очень вкусно, только я еще рис всегда добавляю-вкуснятинка!!!
Очень вкусные каши. Я, как и Марина, всегда добавляю рис. Мне кажется, каша еще нежнее становится.
Любовь, спасибо за чудесные рецепты! Пшенка — несомненно лучший товарищ тыквы. Обожаю! Варю себе (сейчас живу одна) сразу большую кастрюлю и устраиваю «кашный» день. Это полезно, пшено играет роль щетки для организма. На следующий день доедаю то, что осталось, добавив грибы с луком. Например, сушеные белые и шиитаки. Вкуснотища! Кашу готовлю на воде. Милые дамы, белый рис не полезен, переходите на другие сорта риса.
Любовь, спасибо, но я пшенку не люблю. Поэтому предлагаю вам попробовать сделать так. Правда тыква у меня ананасно-дынная по вкусу. Режу тыкву и сельдерей на кубики и варю(на молоке или воде), добавляю лук и чеснок. Как размягчится — все в блендер. По вкусу можно добавить чего хотите — сахар, соль, специи. Я ничего не добавляю. Тыква+сельдерей=витаминная бомба